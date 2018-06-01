عدنان الصباح - اللاعنف سلاح الأقوياء

2018/06/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح القوة الحقيقية تكمن في القدرة على الصمود حد فضح ضعف المجرم وكشف زيف قوته الكاذبة التي لا تنتمي إليه ولا ينتمي إليها عادة ما يختبئ اللصوص بالمجهول لتنفيذ سرقتهم مهما كانت القوة الذاتية التي يتمتعون بها حتى يتسنى لهم الالتفاف على قوى اصحاب الحق الذين ينوون سرقته وكذا فعلت بريطانيا في سرقة ارض الهنود الحمر في أمريكا متخفية بثياب العلم والاكتشاف والعصرنة والتحديث ضد الاصحاب الحقيقيين للقارة ال......

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