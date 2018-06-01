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راموس يتلقى تهديدات بالقتل
2018/06/01 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/متابعة ..

أكد موقع “COPE” أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، تلقى تهديدات بالقتل لتسببه في إصابة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع “الريدز” والريال في نهائي التشامبيونز ليغ.

وذكر الموقع الإسباني أن راموس وعائلته، تلقوا رسائل وتهديدات بالقتل عبر هواتفهم خلال الأيام الماضية، الأمر الذي اضطر المدافع الإسباني وعائلته إلى تغيير أرقام هواتفهم.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز الريال (3-1)، بعد التحام قوي مع راموس، وستبعده هذه الإصابة عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.انتهى/25

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