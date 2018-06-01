2018/06/01 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن حجم التبادل التجاري مع روسيا ويؤكد عدم شرعية عقودها النفطية في الاقليم

متابعة/...



أعلن العراق حجم التبادل التجاري مع روسيا.

وقال السفير العراقي لدى موسكو، حيدر العذاري في مؤتمر صحفي عقده هناك ان "حجم التبادل التجاري بين البلدين "باستثناء التعاون في مجال الطاقة والمجال العسكري" ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 53%، قياساً بعام 2016 وبلغ مليار و402 مليون دولار بعد ان كان يبلغ 916 مليوناً و800 الف دولار".

واعتبر العذاري "هذا الحجم من التعاون هو دون مستوى الطموح بالمقارنة مع مايتمتع به البلدين من امكانيات".

ولفت الى ان "اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين عقدت اجتماعاتها في شهر شباط الماضي برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري راغوزين وضمت في عضويتها معظم الوزارات من الطرفين، وتم خلال الاجتماعات التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

وفي اجابته على عدد من الاسئلة والاستفسارات التي طرحها الصحفيين والاعلاميين الذين حضروا المؤتمر بشأن عقود النفط بين روسيا وحكومة اقليم كردستان، بين السفير العراقي ان "العقد الذي تم توقيعه بين شركة روس نفط وحكومة اقليم كردستان خلال العام الحالي والعام الماضي على هامش مؤتمر سانت بطرسبورغ يتعارض مع الدستور العراقي الذي يعطي الحق فقط للحكومة الاتحادية بتوقيع العقود النفطية".

وأشار الى إن "الحكومة الاتحادية غير ملزمة بهذه العقود وتعدها غير قانونية، في حين انها تدعم الشركات التي تتعامل معها بصورة مباشرة كشركة لوك اويل وغاز بروم وباش نفط وغيرها من الشركات الاخرى".

واستبعد ان "يكون للعقد الذي تم توقيعه مؤخراً بين شركة روس نفط وحكومة اقليم كردستان أية تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين، حيث اجرى وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في العام الماضي زيارة الى العراق التقى خلالها برئيس الوزراء حيدر العبادي وتم التباحث في سبل التعاون وتذليل العقبات والتحديات بين الجانبين".انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن حجم التبادل التجاري مع روسيا ويؤكد عدم شرعية عقودها النفطية في الاقليم) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن حجم التبادل التجاري مع روسيا ويؤكد عدم شرعية عقودها النفطية في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).