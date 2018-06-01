نتائج السادس الابتدائي لعام 2017 – 2018 ف محافظة المثنى

2018/06/01 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى – عراق برس – 1 حزيران / يونيو : اعلنت تربية محافظة المثنى ، نتائج الدور الأول لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 – 2018.

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