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نتائج السادس الابتدائي لعام 2017 – 2018 ف محافظة المثنى
2018/06/01 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المثنى – عراق برس – 1 حزيران / يونيو : اعلنت تربية محافظة المثنى ، نتائج الدور الأول لمرحلة السادس الابتدائي  للعام الدراسي 2017 – 2018.

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 انتهى .أح

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