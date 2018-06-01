2018/06/01 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير قسم تربية مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار محمد صالح الحلبوسي ،الجمعة، عن اعادة اعمار اكثر من 100 مدرسة متضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية في احياء مختلفة من المدينة.

وقال الحلبوسي لـ/المعلومة/، ان ” مديرية تربية الانبار بالتعاون مع الدوائر الخدمية والمنظمات الانسانية انجزت اعادة اعمار 100 مدرسة متضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية منذ عودة الامن والاستقرار في مدينة الفلوجة، ضمن حملة اعادة اعمار البنى التحتية للأبنية المدرسية والتي اعلنت منظمات انسانية دولية من اعادة اعمارها”.

واضاف ان” نسبة الاضرار في الابنية المدرسية جراء العمليات العسكرية في احياء المدينة متفاوتة بين دمار شامل وجزئي نتيجة قيام تنظيم داعش الارهابي باتخاذها مكانا لأوكارعناصره اثناء سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الانبار”.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة اعمار 100 مدرسة متضررة نتيجة الارهابية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة اعمار 100 مدرسة متضررة نتيجة الارهابية في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).