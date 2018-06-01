خبير عن صفقة

2018/06/01 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرح خبير روسي رؤيته لرغبة المملكة العربية السعودية في استيراد منظومات الدفاع الجوي من روسيا.

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