هبوط أسعار النفط مع زيادة الإمدادات الأمريكية

2018/06/01 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط نمو المعروض الأمريكي من الخام، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن اتفاق أوبك.

وتأثر سعر الذهب الأسود سلباً ببيانات أظهرت استمرار الارتفاع القياسي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة على أساس أسبوعي، مع استمرار استفادة المنتجين من تعافي الأسعار في الفترة الأخيرة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط قفز بمقدار 215 ألف برميل يومياً في شهر مارس الماضي ليصل إلى 10.47 مليون برميل يومياً.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة بمقدار 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مايو الماضي.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات شركة "بيكر هيوز" بشأن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر مراجعة قرار خفض الإنتاج النفطي من دول أوبك وخارجها بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً خلال اجتماع المنظمة في الشهر الجاري، وسط تقارير متضاربة بشأن استمرار الاتفاق حتى نهاية العام الحالي أو بدء زيادة الإمدادات.

وبحلول الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أغسطس عند مستوى 77.59 دولار للبرميل.

وكان خام "برنت" اقترب من مستوى 78 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

فيما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر يوليو بأكثر من 0.4% إلى 66.76 دولار للبرميل.

ويتجه الخام الأمريكي إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شهد خسائر خلال شهر مايو الماضي قدرها 2.1%.

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