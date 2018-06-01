2018/06/01 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ كركوكاطلقت منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع مديريات الوقف السني والشيعي والكنيسة الكلدانية، الجمعة، اوسع حملة في المحافظة لدعم النازحين لتوزيع المواد الغذائية على المتعففين.وأوضحت المنظمات، أن "توفير المياه الباردة في شهر رمضان وكذلك السلات الغذائية التي ندعم بها المتعففين ومن جميع القوميات والمذاهب وغايتنا ايصال ما نستطيع لمستحقيها بعيداً عن اية مسميات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق "أوسع" حملة في كركوك لدعم النازحين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق "أوسع" حملة في كركوك لدعم النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).