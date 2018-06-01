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مفوضية التجارة الأوروبية: واشنطن تضغط علينا لتخفيض صادراتنا ونحن لا نقبل هذا التهديد
2018/06/01 | 15:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مفوضية التجارة الأوروبية: واشنطن تضغط علينا لتخفيض صادراتنا ونحن لا نقبل هذا التهديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/01 | 15:32.

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