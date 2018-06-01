2018/06/01 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية التجارة الأوروبية: واشنطن تضغط علينا لتخفيض صادراتنا ونحن لا نقبل هذا التهديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/01 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.

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