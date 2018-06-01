أسعار الذهب في السوق العراقية

2018/06/01 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، جدولا مفصلا بأسعار الذهب في السوق المحلية، مدعوما بالعملتين العراقية والاميركية.الوحدة دينار عراقي دولار أميركى اسعار الذهب عيار 24 49,374 دينارا $41.70 سعر الذهب عيار 22 45,260 دينارا $38.23 اسعار الذهب عيار 21 43,203 دنانير $36.49 اسعار الذهب عيار 18 37,031 دينارا $31.28 سعر الذهب عيار […]

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