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أسعار الذهب في السوق العراقية
2018/06/01 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، جدولا مفصلا بأسعار الذهب في السوق المحلية، مدعوما بالعملتين العراقية والاميركية.

  الوحدة دينار عراقي دولار أميركى اسعار الذهب عيار 24 49,374 دينارا $41.70 سعر الذهب عيار 22 45,260 دينارا $38.23 اسعار الذهب عيار 21 43,203 دنانير $36.49 اسعار الذهب عيار 18 37,031 دينارا $31.28 سعر الذهب عيار […]

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