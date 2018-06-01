منظمة دولية تكشف عن أعداد المهاجرين ووجهاتهم

2018/06/01 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية جويل ميلمان إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ بداية عام 2018 بلغ أكثر من 32 ألف مهاجر.وأفادت المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية بأن 32 ألفا و80 لاجئا ومهاجرا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال 150 يوما مضت من العام الحالي، […]

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