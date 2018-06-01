بعد ترامب.. بوتين يخطط للقاء زعيم كوريا الشمالية

2018/06/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الجمعة إن قمة قد تُعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.وأضاف بيسكوف أن الدبلوماسيين سيرتبون شكل وموعد مثل هذا الاجتماع.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في وقت سابق أن القمة تمت مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لكوريا الشمالية، التي أجرى خلالها محادثات مع كيم.ومن المقرر ان تعقد قمة تاريخية في 12 من حزيران الجاري في سنغافورة، تجمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية وسط مباحثات جارية بين مسؤولي البلدين لترتيب عقد اللقاء الذي من المؤمل ان يعلن فيه خارطة طريق لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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