2018/06/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-01 الساعة 14:59 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

تمكنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، من اعتقال "ارهابيين" ومتاجري مواد مخدرة ومتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني ومكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين في منطقة العلاوي وسط بغداد وضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة".

وأضافت القيادة، أنه تم ايضا "القاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في منطقة حي القادسية جنوبي بغداد وبالاشتراك مع استخبارات اللطيفية، اضافة الى القاء القبض على متهم وفق مادة السرقة في منطقة سبع البور شمالي بغداد بالاشتراك مع مكتب مكافحة اجرام التاجي".



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