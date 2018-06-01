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النفط تعلن ارتفاع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة من النفط الخام لشهر ايار
2018/06/01 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن ارتفاع مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي مقارنة مع الاشهر الماضية لعام 2018 الحالي.وأضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 مليونا و 194 الفا و920 برميلا ، بايرادات بلغت 7 مليارات و566 مليونا و 294 الف دولار ، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك".

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