يعلم طفليه الشجاعة بطريقة

2018/06/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأميركية، يوم الخميس، إن رجلاً بولاية فيرجينيا الغربية تم احتجازه، بعد أن وضع طفليه في غسالة ومجفف الملابس وأغلق عليهما الباب، ومن نقل المشهد في لقطات فيديو صوّرها بنفسه.

وفي شكوى جنائية في محكمة الصلح بمقاطعة مارشال فإن ريان جيمس بار من موندسفيل، البالغ من العمر 24 عاماً، اتهم بإهمال طفليه، مما تسبب في خطر الإصابة لهما.

وقال نائب العمدة ترافيس موراندو، إنه تم استدعاء الجاني بعد أن شوهدت مقاطع الفيديو التي نشرها الأب على السناب شات الأسبوع الماضي.

وبحسب موراندو يظهر أحد الفيديوهات بنتاً، وهي تبكي بعد أن تم وضعها في مجفف الملابس وأغلق الباب عليها.

وفي الفيديو الآخر يتم وضع الطفل الولد الصغير في المجفف، الذي تم تشغيله لفترة وجيزة.

وقالت الشكوى إن الأب بار، نظر من خلال نافذة المجفف حتى يتمكن من رؤية الطفل وهو يدور بداخله.

وتفيد القضية بأن والدة الطفلين كانت في الحمام في ذلك الوقت.

وقال موراندو إن بار أبلغه أن ابنته كانت دائما تتسلق إلى داخل المجفف بنفسها، وأنه وضع ابنه في المجفف "لأنه كان يحاول أن يعلمه ألا يخاف".

تم حجز بار في السجن الإقليمي الشمالي في موندسفيل يوم الثلاثاء، وظل رهن الاحتجاز يوم الخميس، حيث يتطلب خروجه كفالة بقيمة 50 ألف دولار.ولم توضح سجلات القضية إن كان له محام أم لا.

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