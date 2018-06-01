عصائب أهل الحق تصف قرار واشنطن بـ “الأحمق” وتتوعدها بدفع الثمن

2018/06/01 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد وصفت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة، قرار الكونغرس الأميركي بـ “الأحمق”، متوعدة واشنطن بدفع ثمن سياساتها المتعجرفة.وأشارت الحركة في مؤتمر صحفي تابعته “الرشيد نيوز”، الى أن “قرار الكونغرس يتماشى مع سلسلة القرارات الحمقاء التي اشتهرت بها حكومة ترامب”، مضيفة، إن واشنطن “ستدفع ثمن هذه السياسات المتعجرفة، وأولى نتائجها فقدان الثقة الدولية”.[…]

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