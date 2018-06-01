نائب: عدم التزام المفوضية بقرارات البرلمان سيعرضها لـ”الخيانة العظمى”

2018/06/01 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /خاص…

أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، الجمعة، أن قرارات مجلس النواب بشأن العملية الانتخابية ملزمة لمفوضية الانتخابات كونها تخضع لرقابة وسلطة البرلمان، فيما بين إن عدم التزام المفوضية بقرارات مجلس النواب ستعرضها الى المساءلة و”الخيانة العظمى”.

وقال الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب تمكن من القراءة الأولى لقرار إعادة العد والفرز يدويا وسيواصل القراءة الثانية خلال جلسته المقرر أنعقدها غد السبت”, لافتا الى إن “القرار تضمن إلغاء انتخابات الخارج والذهاب الى عملية العد والفرز يدويا لجميع صناديق الاقتراع”.

واضاف إن “قرار البرلمان سيكون ملزم للتطبيق من قبل المفوضية كونها تخضع لرقابة وسلطة مجلس النواب”، مبينا إن “عدم العمل بقرار مجلس النواب سيعرض المفوضية الى المساءلة و”الخيانة العظمى”.

و أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الانتخابات النائب عادل نوري، في وقت سابق، عن عزم إقامة دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتضمن ادلة بـ”الصوت والصورة” بشان عمليات التزوير، متوعدا بأن اعضاء المفوضية سيكون مصيرهم السجن.



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