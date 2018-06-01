الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع قرب جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد

2018/06/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بالقرب من جامع الرحمن ضمن منطقة المنصور ببغداد، مشيرا الى قيام مديرية الدفاع المدني بإخماده.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "حريقا اندلع نتيجة احتراق حشائش واشجار نخيل بالقرب من جامع الرحمن ضمن منطقة المنصور غربي بغداد"، مشيرا الى ان "الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق دون تسجيل أي اصابات بشرية تذكر".

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يشار الى ان مديرية الدفاع المدني ببغداد تعلن، بين الحين والاخر، اخماد عدد من الحرائق في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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