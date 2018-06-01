ارتفاع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة من النفط الخام لشهر ايار

2018/06/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-06-01 الساعة 15:28 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت وزارة النفط، الجمعة، ارتفاع مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي من عام 2018 الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت /موازين نيوز/، إنه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون و194 الف و920 برميل مائة وثمانية ملايين ومائة واربعة وتسعون الفا وتسعمائة وعشرون برميلا ، بايرادات بلغت 7 مليارات و566 مليونا و 294 الف دولار سبعة مليارات وخمسمائة وستة وستون مليونا ومائتان واربعة وتسعون الف دولار".

وأضاف البيان، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 مليونا و 194 الفا و920 برميلا ، بايرادات بلغت 7 مليارات و566 مليونا و 294 الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك".

واشار البيان، الى ان "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و490 الف برميل"، موضحاً ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69,932 دولارا ".انتهى29 /9ف

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