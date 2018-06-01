إيران تقرر إلغاء تصدير الكهرباء الى العراق

2018/06/01 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة كهرباء محافظة خوزستان غربي ايران، أنه قد يتم الغاء عملية تصدير الكهرباء الى العراق عبر المحافظة عند مواجهة عجز في تأمين المحافظة.

وأوضح "محمود دشت بزرك" في حديث لوكالة انباء فارس، بأن"على ضوء تصدير الكهرباء العراق، فان اذا ما بلغ حجم توريد الكهرباء لمستوى يؤثر على الكفاءة التأمينية لمحافظة خوزستان، سيتم الغاء العملية التصديرية".

ودعا دشت بزرك الى"منح المحافظة عطلة في اليوم الرابع، اذا ما سجلت الحرارة 49 درجة مئوية لثلاثة ايام على التوالي، فضلا عن تغيير ساعات العمل في الدوائر لترشيد الاستهلاك".

يذكر أن محافظة خوزستان من المحافظات الحارة، والتي تتخطى درجة الطقس فيها، 50 درجة مئوية في فصل الصيف احيانا ما يتطلب تغطية كهربائية قوية.انتهى/س

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