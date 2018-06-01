بحضور روسي... بدء عودة الأهالي في محيط بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي

2018/06/01 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء تدفق مئات الأسر إلى قراها عبر معبر تل السلطان في محيط بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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