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ضبط 100 عبوة مضادة للدروع في أيسر الموصل
2018/06/01 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع أعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، عن ضبط 100 عبوة ناسفة مضادة للدروع محلية الصنع في الساحل الأيسر للموصل.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى ضبطت على وفق معلومات أستخبارية دقيقة 100 عبوة ناسفة مضادة للدروع محلية الصنع، كانت مزروعة على مسافة 750 […]

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