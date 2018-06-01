2018/06/01 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب تطالب الحكومة باتخاذ موقف من قرار ادراجها على قائمة الارهاب الامريكية

بغداد/...



علقت حركة عصائب اهل الحق، الجمعة، على قرار ادراجها ضمن لائحة الارهاب الامريكية، وفيما طالبت الحكومة العراقية بموقف واضح تجاه قرار الكونغرس، اعتبرته تدخلا سافرا.

وقالت الحركة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "قرار الكونغرس يعتبر تدخلا خارجيا اجنبيا سافرا في الشأن العراقي، والحكومة العراقية مطالبة اليوم ان تسجل موقفا واضحا وحازما اتجاه هذه التدخلات السافرة".

وطالبت الحركة ان "تتخذ وزارة الخارجية اجراءاتها بحق السفارة الامريكية في بغداد باعتبارها الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة التدخل"، مبينة ان "قرار الكونغرس يتماشى مع سلسلة القرارات الحمقاء التي اشتهرت بها حكومة ترامب".انتهى3

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