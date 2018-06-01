2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار أزمة التيار الكهربائي في كربلاء وقلة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة أثارت سخطًا شعبيًا في المحافظة، منتقدين بطء الاجراءات الحكومية في التعامل مع الازمة التي تفاقمت خلال شهر رمضان.يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: انقطاع الكهرباء يُنعش الحركة التجارية لمصانع الثلج في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: انقطاع الكهرباء يُنعش الحركة التجارية لمصانع الثلج في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).