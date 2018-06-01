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بالفيديو: انقطاع الكهرباء يُنعش الحركة التجارية لمصانع الثلج في كربلاء
2018/06/01 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استمرار أزمة التيار الكهربائي في كربلاء وقلة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة أثارت سخطًا شعبيًا في المحافظة، منتقدين بطء الاجراءات الحكومية في التعامل مع الازمة التي تفاقمت خلال شهر رمضان.يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

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