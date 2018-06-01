اهل الحق: ادراجنا على قائمة الارهاب تدخل سافر وواشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات

2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكدت حركة عصائب اهل الحق، اليوم الجمعة، ان ادراجها على قائمة الارهاب من قبل واشنطن تدخل سافر في الشأن العراقي، فيما اشارت الى ان واشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات.وذكر بيان للعصائب تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "توقيت قرار الكونغرس الامريكي البائس باعتبارنا منظمة ارهابية جاء نتيجة فوز 15 نائبا تابعا للحركة بالانتخابات النيابية الاخيرة"، مؤكدا ان "قرار الكونغرس يعتبر تدخلا خارجيا اجنبيا سافرا في الشأن العراقي".

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واوضح ان "فوز نواب الحركة بالانتخابات شكل صدمة كبيرة لأمريكا وناقوس خطر لمصالحها الخبيثة في العراق"، مبينا ان "الحركة ستمضي قدما بكل ما اوتيت من عقيدة وعزيمة للتصدي لهذه المخططات الفاسدة مهما كان الثمن".واشار الى ان "امريكا ستدفع ثمن هذه السياسات، والقرار الأمريكي يعد وسام شرف طالما توقعناه بعد تاريخ حافل من الجهاد ومقاومة الاحتلال فضلا عن انه جاء من باب الثأر بسبب مواقف الحركة من الامريكان"، موضحا ان "الحركة ستكون شوكة في عيون الفاسدين ومن ورائهم أيا كان".وطالبت الحركة بحسب البيان الحكومة العراقية بـ"تسجيل موقف واضح وحازم تجاه هذه التدخلات الامريكية السافرة اضافة الى اتخاذ وزارة الخارجية اجراءاتها بحق السفارة الامريكية في بغداد باعتبارها الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة التدخل".يشار الى ان الكونغرس الامريكي، اصدر قراراً في 28 ايار، ادرج فيه ثلاث حركات اسلامية في العراق ضمن لائحة الارهاب وهي عصائب اهل الحق والنجباء وحزب الله.

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