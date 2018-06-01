2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت جماعة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي يوم الجمعة الحكومة العراقية الى اتخاذ إجراءات بحق السفارة الامريكية بعد تصنيف الكونغرس مؤخرا الحركة ضمن المنظمات الإرهابية.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم انه "على وزارة الخارجية ان تتخذ اجراءاتها بحق السفارة الامريكية في بغداد باعتبارها الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة التدخل"، مردفا بالقول ان "الحكومة العراقية مطالبة اليوم ان تسجل موقفا واضحا وحازما اتجاه هذه التدخلات السافرة".

وأشار البيان الى ان "قرار الكونغرس يعتبر تدخلا خارجيا اجنبيا سافرا في الشأن العراقي".

وكان الكونغرس الأمريكي قد ادرج مؤخرا عددا من الميليشيات الشيعية في العراق على قائمة الإرهاب بينها "عصائب اهل الحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عصائب اهل الحق" تطالب الحكومة العراقية بموقف تجاه امريكا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عصائب اهل الحق" تطالب الحكومة العراقية بموقف تجاه امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).