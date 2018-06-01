صور .. حرق يلتهم خياما للنازحين في اقليم كوردستان

2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في فرق الدفاع المدني، وشهود عيان يوم الجمعة ان حريقا نشب في مخيم للنازحين في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان حريقا نشب في مخيم "چـ‌مشكۆ" للنازحين في زاخو، مشيرا الى ان الحريق اتى على أربعة خيام.

وأضاف المصدر ان الحريق تسبب بإصابة شخص بجروح تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا الى ان فرق الإطفاء تمكنت من اخماده.

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