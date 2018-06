2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / ديالىدعا عضو ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي، الى تغيير مدراء الدوائر التنفيذية في محافظة ديالى الذين بقوا في مناصبهم عشر سنوات، مطالبا الحكومة القادمة النهوض بواقع الخدمات في مناطق المحافظة.

وقال النائب في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “أغلب المناصب التنفيذية التابعة الى محافظة ديالى يشغلها مدراء تابعين الى جهات سياسية متنفذة في المحافظة والذي انعكس سلبا على الواقع الخدمي”.

وأكد الدهلكي، انه “يتوجب على النواب الجدد لمحافظة ديالى والحكومة المحلية القادمة والمحافظ الجديد العمل على احداث نقلة نوعية في عملية تغيير المدراء الفاسدين الذين فشلوا في تقديم الخدمات الى المواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي يدعو عبر لـ”النور” الى تغيير مدراء الدوائر التنفيذية في ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي يدعو عبر لـ”النور” الى تغيير مدراء الدوائر التنفيذية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).