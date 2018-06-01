رسمياً.. العراق ينضم لاتحاد قاري جديد

2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا، والذي يتكون من 12 دولة.وعقد رؤساء وممثلو الاتحادات الأهلية المنضمون لاتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، اجتماعًا في جدة، امس الخميس، برئاسة رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، المكلف بمهامّ رئاسة الاتحاد.

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