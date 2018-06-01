ماذا يحدث الآن في ميركاتو بايرن ميونيخ ..ثورة تنتظر الفريق البافاري !

2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_من المؤكد إن هناك حراك كبير سيشهده بايرن ميونيخ في سوق الإنتقالات خاصة وإن المدرب الجديد نيكو كوفاتش سيسعي لصناعة توليفة قوية كي يعيد بايرن ميونيخ للواجهة الأوروبية من جديد .

صحيفة البيلد الألمانية أكدت إن كوفاتش طلب من الإدارة بيع الرباعي أرتورو فيدال ، خوان برنات، تياجو الكانتارا وجيروم بواتينج لضخ أموال بيع هؤلاء النجوم لشراء لاعبون يتفقون منع سياسات المدرب الجديد.

البيلد أكدت إن بايرن ميونيخ قد يخطف نبيل فقير نجم ليون من ليفربول ولكن المفاجيء إن مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان أبديا إهتمامهما بالتعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي ولكن حتى الآن تشيلسي هو النادي الوحيد الذي قدم عرض حقيقي …فهل سيوافق بايرن ميونيخ على بيع ليفاندوفسكي والتعاقد مع تيمو فيرنر هداف لايبزيج ..هذا ماسيظهر في الفترة المقبلة؟

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