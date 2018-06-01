الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ماذا يحدث الآن في ميركاتو بايرن ميونيخ ..ثورة تنتظر الفريق البافاري !
2018/06/01 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_من المؤكد إن هناك حراك كبير سيشهده بايرن ميونيخ في سوق الإنتقالات خاصة وإن المدرب الجديد نيكو كوفاتش سيسعي لصناعة توليفة قوية كي يعيد بايرن ميونيخ للواجهة الأوروبية من جديد .

صحيفة البيلد الألمانية أكدت إن كوفاتش طلب من الإدارة بيع الرباعي أرتورو فيدال ، خوان برنات، تياجو الكانتارا وجيروم بواتينج لضخ أموال بيع هؤلاء النجوم لشراء لاعبون يتفقون منع سياسات المدرب الجديد.

البيلد أكدت إن بايرن ميونيخ قد يخطف نبيل فقير نجم ليون من ليفربول ولكن المفاجيء إن مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان أبديا إهتمامهما بالتعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي ولكن حتى الآن تشيلسي هو النادي الوحيد الذي قدم عرض حقيقي …فهل سيوافق بايرن ميونيخ على بيع ليفاندوفسكي والتعاقد مع تيمو فيرنر هداف لايبزيج ..هذا ماسيظهر في الفترة المقبلة؟

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/06/hihi2-2018-06-01_12-51-06_333694-200x100

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحدث الآن في ميركاتو بايرن ميونيخ ..ثورة تنتظر الفريق البافاري !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحدث الآن في ميركاتو بايرن ميونيخ ..ثورة تنتظر الفريق البافاري !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الدولار يتحول للارتفاع والذهب يتراجع بعد تقرير الوظائف الشهرية
⋙ تفجير موقعي لـ(رمانة) استهدفت منزل مواطن وسط البصرة
⋙ الدهلكي يدعو عبر “النور” الى تغيير مدراء الدوائر التنفيذية في ديالى
⋙ العراق وست دول عربية ينضم لاتحاد جنوب غرب آسيا
⋙ #كاظم حبيب - الانتخابات في الدولة الفاسدة بسلطاتها ونخبها الحاكمة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: انقطاع الكهرباء يُنعش الحركة التجارية لمصانع الثلج في كربلاء
⋙ بالفيديو .. شرطي ينقذ "طفلا رضيعا" من الموت "اختناقا"
⋙ بالصور .. "صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العمل
الأكثر شيوعا