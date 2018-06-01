بسبب أزمته مع بريطانيا - أبراموفيتش يتراجع عن تمويل تطوير ملعب تشيلسي

2018/06/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، تراجع عن تمويل عملية تطوير "ستامفورد بريدج"، الملعب الخاص بالنادي، على خلفية أزمته مع الحكومة البريطانية.

وغاب أبراموفيتش عن فوز فريقه على مانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب رفض بريطانيا إعطائه تأشيرة دخول للبلاد على إثر الأزمة السياسية بين روسيا وإنجلترا.

وذكرت "بي بي سي" أن أبراموفيتش تراجع عن إرسال مليار جنيه إسترليني كانت مقررة من أجل تمويل عملية تحديث معقل البلوز.



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وكانت الأموال ستستخدم في عملية توسعة الملعب الخاص بالبلوز لتصبح سعته 66 ألف متفرج.

وأضاف التقرير أن رفض الحكومة البريطانية تجديد تأشيرة أبراموفيتش هي السبب وراء تأجيله إرسال الأموال الخاصة بعملية التطوير.

واختار أبراموفيتش الحصول على الجنسية الإسرائيلية في الأيام الماضية بسبب أحقية حامليها في دخول المملكة المتحدة والبقاء لمدة ستة أشهر دون تأشيرة.

واشترى أبراموفيتش تشيلسي في 2003 ونجح في تحويله إلى أحد أكبر الأسماء على الساحة الإنجليزية والأوروبية.





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