مستشار برهم صالح: هذا هو الرقم الحقيقي لعدد مقاعد الاتحاد الوطني بالانتخابات

2018/06/01 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى بكر صديق مستشار زعيم التحالف من اجل الديمقراطية والعدلة يوم الجمعة ان العدد الحقيقي لمقاعد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بمحافظة السليمانية نحو 3 لا غير.

وقال صديق في تصريح لإذاعة "صوت أمريكا" قسم اللغة الكوردية ان "المقاعد التي تحصل عليها الاتحاد الوطني بأصوات المقترعين له في السليمانية تتراوح بين مقعدين الى ثلاثة".

وأضاف انه "ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وحدها سرق من خمسة مقاعد"، مردفا بالقول انه "لو لم تتم سرقة اصواتنا لكنا حصدنا (10 – 12) مقعدا في إقليم كوردستان".

وتابع صديق ان التحالف لا يقاطع العملية السياسية في بغداد من اجل الضغط على الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان.

وكان كل من حركة التغيير، والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح قد اعلن يوم الخميس عن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

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