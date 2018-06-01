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مارادونا : أنصح ميسي بأن يلعب في كأس العالم من أجل الاستمتاع
2018/06/01 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – صرح لاعب المنتخب الارجنتيني السابق دييغو مارادونا حول بطولة كأس العالم ولاعب المنتخب ليو ميسي ونصحه بان يستمتع في البطولة قائلا ” أنصح ميسي بأن يلعب في المونديال من اجل الاستمتاع بهذه البطولة ولايلتفت للضغوط التي تطالبه بتحقيقها ، لكي يقدم افضل مستوى ممكن “.

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