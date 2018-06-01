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أرسنال يستغل أزمة ديمبلي في برشلونة
2018/06/01 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر يخطط نادي أرسنال الإنجليزي الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، على سبيل الإعارة في الصيف.

ديمبلي انضم إلى برشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 مليون يورو في الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ سفن ميسلنتات، كشاف أرسنال، يستغل موقف اللاعب المتأزم في برشلونة ويحاول ضمه للجانرز على سبيل الإعارة.

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ولعب ميسلنتات دورًا كبيرًا في انضمام ديمبلي من رين الفرنسي إلى بروسيا دورتموند، حينما كان كشافًا للفريق الألماني.

ويرغب المدرب الجديد للجانرز، أوناي إيمري، في التعاقد مع لاعب موهوب مثل ديمبلي.

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