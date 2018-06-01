القوات الامنية تتفقد الشريط الحدوري “العراقي السوري”

2018/06/01 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تفقدت قوات مشتركة اليوم الجمعة، القطعات الأمنية المرابطة عند الحدود العراقية السورية.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “قيادة عمليات الحشد الشعبي محور غربي الانبار وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة الفرقة الثامنة اطلعت على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والقطعات الامنية المرابطة علية”.واضاف أن “العملية امتدت على مسافة […]

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