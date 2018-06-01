قناة كويتية تطرد سارة الودعاني بسبب

2018/06/01 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتسببت تغريدات قديمة للفاشينستا السعودية سارة الودعاني، اليوم الجمعة، بإيقافها عن الظهور على قناة "العدالة" الكويتية، حيث تشارك بتقديم برنامج خاص في شهر رمضان إلى جوار صالح الراشد وشيلاء سبت.وبينت الوكالة، أن "البعض الاخر وصف تصرّف القناة بالمعيب"، مشيرين الى أن "تغريدات الودعاني تعود الى سبع سنوات سابقة، إضافة أنها شاركت بتقديم 14 حلقة من البرنامج الرمضاني الذي تشارك فيه".

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