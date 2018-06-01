عصائب أهل الحق : قراراً للكونغرس الامريكي تدخل سافراً في الشأن الداخلي العراقي

2018/06/01 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان للحركة ذكر أن "قرار الكونغرس يعتبر تدخلا خارجيا اجنبيا سافرا في الشأن العراقي" ، مطالباً الحكومة العراقية وعن طريق قنواتها الدبلوماسية بأن تسجل موقفا واضحا وحازما اتجاه هذه التدخلات السافرة. ودعت عصائب اهل الحق وزارة الخارجية باتخاذ اجراءاتها بحق السفارة الامريكية في بغداد باعتبارها الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة التدخل ، مشيرة الى أن قرار الكونغرس يتماشى مع سلسلة القرارات الحمقاء التي اشتهرت بها حكومة ترامب. وأضاف بيان الحركة أن "واشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات المتعجرفة واولى نتائجها فقدان الثقة الدولية"، مشيرة الى أن توقيت قرار الكونغرس جاء عقب فوز 15 نائبا تابعا للحركة بالانتخابات النيابية. وتبنى الكونغرس الامريكي الاسبوع الماضي مشروع قرار يعتبر "عصائب اهل الحق وحركة النجباء وحزب الله العراقي"، منظمات "ارهابية" ، فيما احاله الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.انتهىم .

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