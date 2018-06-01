عصائب اهل الحق تدعو الخارجية لأن تتخذ اجراءاتها بحق السفارة الامريكية ببغداد

2018/06/01 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

عدت حركة عصائب اهل الحق، الجمعة، قرار الكونغرس الامريكي باعتبارها "منظمة ارهابية" تدخلا سافرا في الشأن العراقي، فيما دعت وزارة الخارجية لأن "تتخذ اجراءاتها" بحق السفارة الامريكية في بغداد.

وقالت الحركة في بيان لها نشر على الموقع الرسمي ، إن "قرار الكونغرس يعتبر تدخلا خارجيا اجنبيا سافرا في الشأن العراقي"، مطالبة الحكومة العراقية بأن "تسجل موقفا واضحا وحازما اتجاه هذه التدخلات السافرة".

ودعت عصائب اهل الحق وزارة الخارجية لأن "تتخذ اجراءاتها بحق السفارة الامريكية في بغداد باعتبارها الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة التدخل"، مشيرة الى أن "قرار الكونغرس يتماشى مع سلسلة القرارات الحمقاء التي اشتهرت بها حكومة ترامب".

وأضافت حركة عصائب اهل الحق، أن "واشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات المتعجرفة واولى نتائجها فقدان الثقة الدولية"، مشيرة الى أن "توقيت قرار الكونغرس البائس جاء عقب فوز 15 نائبا تابعا للحركة بالانتخابات النيابية".

وتبنى الكونغرس الامريكي، الاسبوع الماضي، مشروع قرار، يعتبر "عصائب اهل الحق وحركة النجباء وحزب الله العراقي"، منظمات "ارهابية"، فيما احاله الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه ..

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