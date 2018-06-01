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بوتين لمحمد بن زايد: التعاون في مجال الطاقة ساعد على استقرار سوق النفط والغاز
2018/06/01 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان على فعالية العمل المشترك لروسيا و”أوبك” على سوق النفط.

وقال بوتين “جهودنا المشتركة، بما في ذلك مع أصدقائنا من المملكة العربية السعودية، والأوبك بشكل عام، أدت إلى نتائج جيدة لاستقرار سوق النفط والغاز”.

الجلسة العامة لمنتدى سان […]

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