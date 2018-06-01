2018/06/01 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان على فعالية العمل المشترك لروسيا و”أوبك” على سوق النفط.وقال بوتين “جهودنا المشتركة، بما في ذلك مع أصدقائنا من المملكة العربية السعودية، والأوبك بشكل عام، أدت إلى نتائج جيدة لاستقرار سوق النفط والغاز”.الجلسة العامة لمنتدى سان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين لمحمد بن زايد: التعاون في مجال الطاقة ساعد على استقرار سوق النفط والغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين لمحمد بن زايد: التعاون في مجال الطاقة ساعد على استقرار سوق النفط والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).