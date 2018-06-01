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شبح داعش يطارد الكاكائيين في داقوق ويهيمن على مناطقهم
2018/06/01 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو سيد غالب ولي (70 عاما) ترك منزله في قرية زنقر التابعة لقضاء داقوق في شهر أيار الماضي، بعد انفجار أربعة عبوات ناسفة وظهور مسلحي تنظيم الدولة “داعش” بأستمرار في قريته جنوب محافظة كركوك وتهديدهم لأهالي المنطقة.

وقال ولي ان “بقائي في قرية زنقر هو بمعنى الموت، هناك بيتي وذكرياتي، ولكن حياتنا مهددة فيها، […]

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