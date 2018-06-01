تحرير مختطف واعتقال أحد الخاطفين في ميسان

2018/06/01 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-01 الساعة 17:06 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

تمكنت قوة جهاز الأمن الوطني في ميسان, الجمعة, من تحرير مختطف واعتقال خاطفه في ناحية العزير.

وقال المتحدث باسم الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه إن "مفارز جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع مديرية مكافحة إجرام ميسان، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من تحرير مختطف من قبضة خاطفيه في ناحية العزير".

واضاف رسول، أن "القوة القت القبض على أحد أفراد العصابة الذي تبين انه مطلوب وفق أحكام المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".انتهى 29

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