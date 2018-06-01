عضو بالفيدرالي: ارتفاع الأجور لا يزال دون التوقعات

2018/06/01 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عضو بالاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من تسارع معدل نمو أجور العاملين الأمريكيين لكنها لا تزال دون التوقعات.

وقال "نيل كشكاري" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "مينيابوليس"، اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي ينمو فيه أجور الموظفنين فإنها لا تزال منخفضة بالنظر إلى معدلات البطالة المتدنية، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتأتي تعليقات عضو المركزي الأمريكي عقب الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري بنهاية شهر مايو.

وأظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل البطالة إلى 3.8% وهو المستوى الأدنى في 18 عاماً.

كما أشارت إلى تسارع نمو متوسط أجور العاملين الأمريكية على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 2.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل 2.6% في أبريل السابقه له.

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