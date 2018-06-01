تحرير مختطف واعتقال احد خاطفيه جنوبي ميسان

2018/06/01 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلن مركز الإعلام الأمني اليوم الجمعة، تحرير مختطف من قبضة خاطفيه واعتقال احد أفراد العصابة في ميسان.وذكر المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع مديرية مكافحة إجرام ميسان تمكنت بعملية امنية وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة من تحرير مختطف […]

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