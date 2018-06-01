2018/06/01 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة ..

ذكرت مواقع مطلعة في عالم التقنية والإنترنت أن فيسبوك خرج مؤخرا من قائمة أكثر 3 مواقع متابعة على الإنترنت في الولايات المتحدة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد جاء في المرتبتين الأولى والثانية في قائمة المواقع الأكثر استخداما في أمريكا غوغل ويوتيوب، حيث يمضي المستخدمون يوميا أكثر من 15 دقيقة في تصفحهما.

أما منصة “Reddit” فقد جاءت في المرتبة الثالثة لتزيح فيسبوك إلى المرتبة الرابعة، حيث يمضي المستخدمون في أمريكا نحو 11 دقيقة يوميا في قراءة كل جديد فيها، بينما يمضون في فيسبوك وقتا أقل.

ويرجح الخبراء أن التراجع في شعبية فيسبوك بالولايات المتحدة مؤخرا سببه الفضائح التي تلاحقه بسبب انتهاك خصوصيات المستخدمين وخصوصا فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي كشفت عن مدى سهولة الحصول على بيانات عملاء فيسبوك، دون موافقتهم على ذلك.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يخرج من قائمة أشهر 3 مواقع في امريكا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يخرج من قائمة أشهر 3 مواقع في امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).