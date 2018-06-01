هيفاء وهبي ممتعضة من “أغاني أغاني”

2018/06/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نشر موقع “أغاني أغاني” خبراً يُفيد بان المنتج المصري محمد السبكي قال في مقابلة تلفزيونية على قناة “القاهرة والناس”، إنه يريد مبلغ 20 ألف دولار من الفنانة هيفا وهبي التي أخلّت اتفاقا معه وتقدّم بشكوى ضدها في نقابة الممثلين.

الخبر أزعج هيفاء وهبي وجعلها ترد بأمتعاض على “أغاني أغاني” بالقول: “أنا برأي يا أغاني أغاني تحلوا عن سمايي، شوية عالم مريضة بستحلي أقرأ خبر متل الخلق، وبتعملولي mention كمان بكل عين وقحة، لو هيدا يلي اسمو سبكي بدو مني ليرة كيف انا عم صوّر مسلسل؟ عكل حال هيدا block بنص خلقتكن، قال صحافة قال!”.

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