الاعلام الامني يعلن تحرير مختطف والقبض على احد خاطفيه في ميسان

2018/06/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، تحرير مختطف والقبض على احد خاطفيه في محافظة ميسان.وذكر المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "وفق معلومات استخباراتية، تمكنت مفارز الامن الوطني وبالتنسيق مع مديرية مكافحة إلاجرام، من تحرير مختطف من قبضة خاطفيها في ناحية العزير بمحافظة ميسان".

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واضاف انه "تم القبض على احد الخاطفين، الذي تبين انه مطلوب وفق أحكام المادة (443) من قانون العقوبات".واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من عموم البلاد.

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