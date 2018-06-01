شنيشل يؤكد الجاهزية للقاء نفط الجنوب غداً بغياب نجم الجوية

2018/06/01 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب نادي القوة الجوية، راضي شنيشل، جاهزية فريقه لمواجهة نفط الجنوب غداً السبت في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.وقال شنيشل في تصريح صحفي "فريقنا يخوض وحداته التدريبية بشكل منتظم، ويستعد بالشكل المطلوب من أجل كسب نقاط المباراة".وأضاف "جميع مباريات المرحلة الثانية لا تخلو من الصعوبة، لا سيما وأن الفرق تسعى لتحقيق الفوز، وبالتالي هناك فرق تحاول تجنب الهبوط، وأخرى تحبث عن اللقب والوصافة، وهذا يشعل المنافسة".وأشار إلى أن "اللاعب صالح سدير سيغيب عن اللقاء، بعدما تقدم بطلب إجازة لظرف طارئ،" مؤكدًا أنه "سيكون موجودا في المباريات المقبلة".يشار إلى أن القوة الجوية يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد نفط الجنوب المركز السابع برصيد 40 نقطة.انتهى

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