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فتوى سعودية بجواز إفطار جماهير كرة القدم
2018/06/01 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع أفتى رجل الدين السعودي، رضوان الرضوان بجواز الإفطار لكل المشاركين في كأس العالم في روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن الرضوان أن هؤلاء “هم في حكم المسافر سواء كان سفرهم يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع […]

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