2018/06/01 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يحرر مختطفاً ويعتقل أحد الخاطفين في ميسان

بغداد/...



أعلن مركز الإعلام الأمني، الجمعة، تحرير مختطف واعتقال أحد أفراد العصابة الخاطفة في ناحية العزيز التابعة لمحافظة ميسان.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "عين العراق نيوز" إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان وبالتنسيق مع مديرية مكافحة إجرام ميسان، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من تحرير مختطف من قبضة خاطفيه في ناحية العزير".

وأضاف رسول أن "مفارز الأمن الوطني تمكن أيضاً من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة الخاطفة الذي تبين أنه مطلوب وفق أحكام المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".انتهى3

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