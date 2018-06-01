زيدان يوجه رسالة لـ”ريال مدريد” عبر انستغرام

2018/06/01 | 17:40

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(المستقلة)..بعدما أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من تدريب “ريال مدريد” الإسباني بعد قضائه 3 أعوام كمدرب للفريق الأول قاده فيها لتحقيق تسعة ألقاب، وجّه زيدان رسالة عبر حسابه على “إنستغرام”.

قال زيدان في الرسالة: “ثلاثة مواسم لا تُنسى مع أعظم فريق في العالم، لقد كان شرفا لي”.

ولم يتم تحديد الأسباب التي دفعت زيدان للمغادرة سوى بضع كلمات أكد فيها حاجته الملحة للتغيير وترك الفريق يستمر بالنجاح.

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